Aberto Rino Chezzi (Foto: sanmarinortv.sm) La firma del protocollo con la Fnsi il 30 ottobre 2019

28 Nov 2022

Addio ad Alberto Chezzi, presidente dell'Unione sammarinese giornalisti. Il cordoglio della Fnsi

Commercialista con la passione del giornalismo, 62 anni, alla guida dell'associazione di San Marino dal 2013, del sindacato dei giornalisti italiani, che esprime alla famiglia le più sentite condoglianze, è stato partner di importanti iniziative, come la firma del protocollo di intesa siglato nel 2019.

Si è spento domenica 27 novembre 2022 Alberto Rino Chezzi, presidente dell'Unione sammarinese giornalisti e fotoreporter. Ne dà notizia «con profonda costernazione» il Direttivo Usgi, che ne ricorda la figura e la carriera. «Nominato presidente il 16 maggio 2013 era stato riconfermato per tre mandati consecutivi e si apprestava alla riconferma per un quarto mandato. Forte il suo impegno nella tutela della libertà di informazione, del diritto di cronaca e di critica», si legge.



Della sua presidenza i colleghi di San Marino ricordano, fra l'altro, il lavoro nell'ambito del confronto sulla legge per l'editoria, l'impegno in ambito internazionale, con l'adesione alla Ifj e alla Efj, l'intensa collaborazione con la Fnsi, che ha portato ad importanti accordi di collaborazione.



Commercialista con la passione del giornalismo, 62 anni, Chezzi collaborava da anni con il quotidiano "L'Informazione di San Marino", come ricorda la San Marino Rtv. Cordoglio viene espresso, fra gli altri, anche dal Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione e dall'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva.



Al dolore dei colleghi si unisce la Federazione nazionale della Stampa italiana. «Con Alberto Chezzi – rileva il segretario generale Raffaele Lorusso – se ne va un collega, un partner di importanti iniziative, come il protocollo di intesa siglato nel 2019, un amico. Il sindacato dei giornalisti italiani si stringe in un abbraccio alla famiglia, cui esprime le più sentite condoglianze».