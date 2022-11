Gianni Bisiach (Foto: Ansa)

21 Nov 2022

Addio a Gianni Bisiach, giornalista e scrittore

Nella lunga attività è stato autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo "Un minuto di storia". Aveva 95 anni.

È morto domenica 20 novembre 2022, a Roma, all'età di 95 anni, Gianni Bisiach, giornalista, scrittore, autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo "Un minuto di storia". Era ricoverato da tempo in una Rsa.



La cerimonia funebre si terrà mercoledì 23 novembre alle 11, nella basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, nella Capitale. La salma verrà poi portata a Gorizia, dove Bisiach era nato il 7 maggio 1927 e dove il suo corpo sarà seppellito.