19 Nov 2024

Editoria, Barachini incontra i Cdr di Stampa e Repubblica: focus sull'accordo Gedi - OpenAi

Il sottosegretario ha sottolineato l'opportunità di definire rapidamente un codice di autoregolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle redazioni dei sue quotidiani.

Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha incontrato i Cdr de La Stampa e la Repubblica. I comitati di redazione - spiega una nota - hanno portato alla sua attenzione alcuni aspetti dell'accordo che il gruppo Gedi ha stretto con OpenAi.



Il sottosegretario ha ascoltato le riflessioni dei componenti dei Cdr, sottolineando l'opportunità di definire rapidamente un codice di autoregolamentazione sull'utilizzo dell'Ai nelle redazioni de La Stampa e la Repubblica, come già avvenuto in altre importanti realtà editoriali italiane che hanno accolto positivamente i contenuti della prima Relazione della Commissione Ai per l'informazione presieduta da Padre Benanti. (Ansa, 19 novembre 2024)