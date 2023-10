La sede del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (Foto: Carlo Dani via Wikimedia Commons)

02 Ott 2023

Editoria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di ripartizione del Fondo straordinario 2023

Le modalità per la fruizione dei contributi e per la presentazione delle relative domande saranno definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023) il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 di Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023.



Le risorse, pari a 140 milioni di euro, saranno impiegate per contributi a favore delle edicole (10 milioni); per il contributo straordinario per le copie vendute nel 2022 (60 milioni); per l'assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici a tempo determinato e co.co.co (15 milioni); per gli investimenti in tecnologie innovative a favore delle imprese del settore (55 milioni).



Come anticipato dallo stesso Dipartimento al momento della registrazione del provvedimento alla Corte dei conti, le modalità per la fruizione dei contributi e per la presentazione delle relative domande saranno definite con appositi provvedimenti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.



PER APPROFONDIRE

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 di Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023 è disponibile a questo link.