Mimmo Mazza (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Set 2023

La Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza nuovo direttore

Oscar Iarussi lascerà per anzianità la sua carica al successore il 16 settembre 2023.

La Gazzetta del Mezzogiorno cambia direttore: a Oscar Iarussi, che lascia tra due giorni per anzianità, subentra Mimmo Mazza, storica firma del giornale. Lo ha comunicato al Cdr la società editrice Edime.



Nel comunicarlo alla redazione, il Cdr «ringrazia e saluta con affetto il direttore Iarussi per il lavoro svolto riportando in edicola la Gazzetta dopo l'interruzione delle pubblicazioni e per aver profuso il massimo sforzo per il consolidamento del nostro quotidiano. A Mimmo Mazza augura in bocca al lupo per il prestigioso incarico». (Ansa, 14 settembre 2023)