07 Ago 2023

Gedi e Nord Est Multimedia, sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione di 7 testate

L'intesa riguarda sei quotidiani di Veneto e Friuli Venezia Giulia e la testata online Nordest Economia. I Cdr: «Vigileremo con la Fnsi affinché il passaggio di proprietà possa avvenire nel modo migliore e nel rispetto dei diritti e delle attese dei giornalisti delle redazioni coinvolte».

Gedi e Nord Est Multimedia hanno sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione delle sei testate di Veneto e Friuli Venezia Giulia e la testata online Nordest Economia. Oggi, 7 agosto 2023, Gedi ha comunicato ai Cdr l’avvenuta firma del preclosing, informando che l’operazione dovrebbe perfezionarsi a cavallo fra settembre e ottobre prossimi.



Il comunicato diffuso dai Cdr alle colleghe e ai colleghi riporta che «il passaggio avverrà alle condizioni di lavoro attuali e riguarderà tutti i giornalisti, collaboratori inclusi e i poligrafici in servizio».



«Siamo davanti a un passaggio importante – prosegue il comunicato – per il futuro delle testate e significativo per chi ha trascorso buona parte della sua esperienza professionale nel gruppo Espresso/Gedi. I Cdr con la Fnsi vigileranno affinché il passaggio di proprietà possa avvenire nel modo migliore e nel rispetto dei diritti e delle attese dei giornalisti delle sette redazioni coinvolte».



Il Sindacato giornalisti Veneto anticipa che «sarà al fianco delle colleghe e dei colleghi in questa delicata fase affinché siano tutelati i diritti acquisiti, l’occupazione intesa nella sua globalità (redattori e collaboratori) e la qualità del prodotto». (Da sindacatogiornalistiveneto.it)



Di seguito il comunicato congiunto delle aziende.



Torino – Conegliano, 7 agosto 2023 – Il Gruppo Gedi e Nord Est Multimedia S.p.A. (“NEM”) comunicano di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione a NEM dei quotidiani “Il Mattino di Padova”, “La Tribuna di Treviso”, “La Nuova di Venezia e Mestre”, “Il Corriere delle Alpi”, “Il Messaggero Veneto”, “Il Piccolo” di Trieste e della testata online “Nordest Economia”, nonché delle relative attività digitali e di raccolta pubblicitaria.

Il perfezionamento della cessione del ramo editoriale e digitale è previsto possa avvenire entro il mese di ottobre 2023, mentre il perfezionamento della cessione del ramo pubblicitario è atteso entro il primo semestre del 2024.

Tali cessioni sono subordinate alle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e all’esperimento delle procedure definite dalle vigenti disposizioni legislative, nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.