11 Giu 2025

Elezioni 2025 Casagit Salute: tutti i risultati

Il voto, svoltosi dal 6 al 10 giugno, costituisce la prima tappa per il rinnovo degli organi sociali della Cassa mutua dei giornalisti, in vista dell'avvio del mandato amministrativo 2025-2029.

Tra il 6 e il 10 giugno 2025, si sono svolte e concluse correttamente le operazioni di voto per la scelta dei rappresentanti dei soci nell'Assemblea nazionale di Casagit Salute. Le elezioni - avvenute con votazione diretta a scrutinio segreto, mediante voto elettronico - costituiscono la prima, fondamentale, tappa per il rinnovo degli organi sociali, in vista dell'avvio del mandato amministrativo 2025-2029.



Come previsto dallo Statuto della mutua, le elezioni hanno permesso di scegliere contestualmente gli 80 rappresentanti dei soci ordinari e i 2 rappresentanti dei soci ordinari convenzionati aderenti ai fondi sanitari integrativi ad adesione individuale e collettiva.



Alle operazioni di voto hanno partecipato 7.076 soci, pari al 28,85% del totale degli aventi diritto. Sul sito web di Casagit e di seguito i nuovi eletti all'Assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci.



Rappresentanti dei soci ordinari



Abruzzo

Sebastiano Germano, Walter Nerone.

Basilicata

Grazia Maria Napoli.

Calabria

Gabriella D'Atri, Santa Giannazzo.

Campania

Giuseppe Caporaso, Enrico Scapaticci, Mario Zaccaria.

Emilia Romagna

Marco Balestrazzi, Paola Cascella, Claudio Cumani, Marco Girella.

Friuli Venezia Giulia

Gian Paolo Girelli, Christian Seu.

Lazio

Roberto Ambrogi, Raffaella Ammirati, Filippo Anastasi, Mario Antolini, Laura Berti, Loredana Colace, Fiammetta Cucurnia, Gaia De Scalzi Da Pozzo, Francesco Di Mario, Simonetta Di Pillo, Pier Luigi Franz, Giovanni Innamorati, Carla Massi, Camilla Mozzetti, Giorgio Pacifici, Gerardo Pelosi, Virginia Piccolillo, Giampiero Spirito, Stefania Tamburello.

Liguria

Marco Fagandini, Guido Filippi

Lombardia

Maurizia Bonvini, Massimo Antonio Calabrò, Antonello Capone, Francesco Capone, Francesco Cerisano, Fausta Chiesa, Daniela Dirceo, Vittorio Eboli, Tamara Ferrari, Stefano Gallizzi, Carlo Ercole Gariboldi, Gianfranco Giuliani, Elena Golino, Marco Libelli, Paolo Pozzi, Claudio Scarinzi, Fabio Sottocornola, Alessandra Velluto.

Marche

Stefano Cesetti, Silvia Sinibaldi.

Molise

Mauro Carafa.

Piemonte

Fabrizio Brignone, Daniela Cotto, Diego Longhin, Carola Vai.

Puglia

Giuseppe Ricco, Gianfranco Summo.

Sardegna

Andrea Artizzu, Enrico Gaviano.

Sicilia

Barbara Cappello, Massimo Pullara, Antonello Ravetto Antinori.

Toscana

Barbara Antoni, Giuseppe Miglino, Ilaria Ulivelli.

Trentino-Alto Adige

Ubaldo Cordellini, Ulrike Huber, Peter Malfertheiner.

Umbria

Ilaria Bosi, Giampietro Chiodini.

Valle d’Aosta

Fulvia Ferrero.

Veneto

Tiziana Bolognani, Giulia Cananzi, Andrea Mason, Mauro Pertile.

Rappresentante dei soci ordinari convenzionati ad adesione individuale

Pietro Tubino

Rappresentante dei soci ordinari convenzionati ad adesione collettiva

Mauro Fellico.