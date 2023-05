Un seggio elettorale (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

09 Mag 2023

Elezioni amministrative, l’Odg di Sicilia pubblica la lista di 15 Faq per i giornalisti

L’obiettivo è fornire risposte puntuali e univoche ai quesiti che si pongono sul ruolo e l’attività dei cronisti in campagna elettorale.

In occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 28-29 maggio 2023 (con turno di eventuale ballottaggio, laddove previsto, l’11 e 12 giugno 2023), l’Ordine dei giornalisti di Sicilia ha recepito e rimodulato la lista di 15 Faq (domande frequenti) messa a punto dal Cnog per le elezioni politiche 2022. L’intento dell’iniziativa è quello di fornire risposte puntuali e univoche ai quesiti che si pongono sul ruolo e l’attività dei giornalisti in campagna elettorale.



In analogia con quanto fatto dall’Ordine nazionale, che sul punto ha interloquito con l’Agcom, anche nella rimodulazione di questo documento l’Odg di Sicilia ha dialogato con il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, quale organo funzionale territoriale dell’Autorità, attese le specifiche competenze in materia di tutela del pluralismo e di monitoraggio sull’osservanza del complesso di disposizioni volto a garantire il rispetto della par condicio elettorale.



La lista delle 15 Faq è disponibile sul sito web dell’Odg di Sicilia.