Iniziative | 01 Nov 2020 CONDIVIDI:

#EndImpunity, la Rai 'illumina' le storie dei giornalisti ancora senza giustizia

In occasione della Giornata per la fine dell'impunità per i crimini contro i cronisti, su proposta dell'Usigrai, d'intesa con la Fnsi, da domenica 1 fino alla mattina del 3 novembre sulla facciata della sede di viale Mazzini saranno proiettati i nomi dei reporter che hanno dato la vita per il loro lavoro.

La sede Rai di viale Mazzini si tinge di blu per la Giornata #EndImpunity (Foto: @vditrapani) La campagna #EndImpunity 2020 della Ifj

Dal pomeriggio di domenica 1 novembre fino alla mattina del 3 novembre, sulla facciata della sede Rai di viale Mazzini, a Roma, saranno proiettati i nomi di giornaliste e giornalisti uccisi e per i quali ancora non sono state fatte verità e giustizia. «80 nomi. 80 storie. 80 verità negate», spiega Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai.



Lunedì 2 novembre, infatti, è la Giornata internazionale Onu per la fine dell'impunità dei crimini contro i giornalisti. «In questo modo, la Rai ha raccolto la proposta dell'Usigrai, d'intesa con la Fnsi, di illuminare la giornata. #EndImpunity», aggiunge Di Trapani.



Tra gli altri scorreranno i nomi di Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Jamal Khashoggi, Daphne Caruana Galizia, Italo Toni, Graziella De Palo, Mauro De Mauro, Anna Politkovskaja, Ján Kuciak, e tanti altri ancora. Troppi.



Su proposta del presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti, ha aderito alla Giornata anche il Comitato cronisti minacciati della Commissione Antimafia, presieduta da Walter Verini.



«È ovviamente l'occasione per parlare di libertà di stampa. E della necessità di assicurare ai cronisti tutele e sicurezza. Per garantire il loro diritto a informare. Per garantire il diritto dei cittadini a essere informati», conclude Vittorio Di Trapani.



Secondo i dati riportati dalla Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj), sono 998 le giornaliste e i giornalisti uccisi nel mondo negli ultimi 10 anni, 30 finora nel 2020, la maggior parte dei quali giornalisti locali. Dal 1990, 2644 giornalisti hanno perso la vita.



Solo in un caso su 10 è stata fatta giustizia.