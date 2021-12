Famiglia Cristiana compie 90 anni (Foto: @vaticannews_it)

Famiglia Cristiana compie 90 anni e festeggia con un numero speciale

Uscito per la prima volta il 25 dicembre del 1931, il settimanale celebra l'importante traguardo ripercorrendo il cammino svolto in questi decenni. Gli auguri di papa Francesco: «Vi incoraggio a servire con gentilezza la verità mediante il buon giornalismo».

Compie 90 anni 'Famiglia Cristiana', il settimanale del gruppo editoriale San Paolo, uscito per la prima volta il 25 dicembre del 1931 con una dozzina di pagine rigorosamente in bianco e nero, a un costo di 20 centesimi di lire e con una tiratura di dodicimila copie. La rivista celebra questo importante traguardo con un numero speciale, disponibile sia in edicola che nelle parrocchie a partire da domani, che ripercorre, tappa dopo tappa, il cammino svolto dal giornale cattolico in questi decenni.



Ad unire in un unico abbraccio la 'Famiglia Cristiana' delle origini e quella attuale, l'omaggio fatto ai lettori di una copia di quello storico primo numero della rivista, e la copertina che vede una rivisitazione da parte dell'artista pugliese Giuseppe Arfune della prima pagina dell'epoca che ritraeva il Bambino Gesù nella mangiatoia.



«Avete accompagnato tante generazioni, impegnandovi ad essere presenza amica, un giornale di popolo e per il popolo, attento a dare la parola ai più deboli ed emarginati. Vi incoraggio a servire con gentilezza la verità mediante il buon giornalismo», ha scritto papa Francesco in un messaggio inviato alla rivista.



«Per noi è fondamentale non scordarci delle nostre origini – ha commentato il direttore di 'Famiglia Cristiana', don Antonio Rizzolo – e continuare a raccontare l'attualità mettendo in evidenza il bene che c'è anche nelle cose più difficili». Parole condivise anche da don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus e storico collaboratore della rivista, il quale ha detto di «sognare una Famiglia Cristiana che sappia farsi leggere anche dai più giovani. E lo dice uno che è più vecchio della rivista stessa».



Un messaggio di augurio al settimanale ideato dal beato Giacomo Alberione è giunto anche dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, il quale ha invitato 'Famiglia Cristiana' a mantenere sempre alta «la qualità e lo stile dell'informazione, a dare voce a chi non ha spazio negli altri media e a continuare a rivolgersi alle famiglie», continuando a puntare su una modalità di diffusione che non si basi su operazioni di marketing, «ma sull'apprezzamento condivido e sulla cosiddetta 'buona stampa' che andrebbe rilanciata».



Gli appuntamenti per il novantesimo anniversario della rivista però non finiscono qui. Sono infatti in programma una serie di appuntamenti, che vanno dall'udienza con il Santo Padre in programma il 21 maggio 2022, a una crociera con i lettori in Terra Santa programmata per il prossimo autunno, fino ad alcuni eventi di approfondimento in diverse città italiane.