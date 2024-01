Una visuale di Ferrara (Foto: alex1965 da Pixabay)

23 Gen 2024

Ferrara, giornalista a processo perché accusato di diffamazione dal sindaco: la solidarietà dell’Aser

Il sindacato regionale: «Marco Zavagli non ha fatto altro che esercitare, come prevede anche la Costituzione, il proprio diritto di critica».

«Il Direttivo dell’Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna) e il direttivo di AsFe (Associazione stampa Ferrara) esprimono solidarietà al collega Marco Zavagli, membro del direttivo Aser e direttore della testata online Estense.com, oggi a processo perché accusato dal sindaco di Ferrara di averlo diffamato con un editoriale». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso martedì 23 gennaio 2024.



La nota prosegue ripercorrendo i fatti: «Zavagli non ha fatto altro che esercitare, come prevede anche la Costituzione, il proprio diritto di critica evidenziando le risorse importanti che il primo cittadino destina alla comunicazione e come questa venga usata come mezzo di propaganda, arrivando anche a mistificare i fatti. Fabbri, invece di ribattere, preferisce attaccare il giornalista usando la magistratura, pratica che molti politici utilizzano per imbavagliare la stampa e intimidire i cronisti».



Il comunicato si chiude anticipando le prossime mosse: «Come Aser non possiamo che contestare questa condotta e anzi siamo pronti ad affiancare il collega in ogni sede, perché in un Paese democratico soprattutto un sindaco deve accettare le critiche e non mettere in pratica una sorta di censura nei confronti di chi a suo modo di vedere osa contestare il suo operato. A Ferrara purtroppo la Libertà di stampa e il diritto di informare i cittadini sono sotto attacco da parte di chi invece dovrebbe difenderla per il bene di tutti i cittadini».





