Un momento della manifestazione di Firenze (Foto: ImagoEconomica/Fnsi) La delegazione di Fnsi e Ast alla manifestazione di Firenze Sandro Bennucci con Giuseppe Giulietti (a sinistra) e Carlo Bartoli (al centro) La delegazione di Fnsi e Ast alla manifestazione di Firenze

04 Mar 2023

Firenze, Fnsi e Ast al corteo «in difesa della Costituzione e contro ogni violenza»

Alla manifestazione, sabato 4 marzo 2023, anche una delegazione di giornaliste e giornalisti guidata da Sandro Bennucci. Con lui, fra gli altri, Carlo Bartoli (Cnog), Monica Andolfatto (Sgv) e Giuseppe Giulietti (Articolo21).

Al corteo di Firenze, in difesa della Costituzione, «contro ogni violenza e in nome dell'antifascismo, dopo l'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo», anche giornaliste e giornalisti «per la libertà della scuola, della ricerca e contro i bavagli, soprattutto all'informazione».



A guidare la delegazione, in rappresentanza della Federazione nazionale della Stampa italiana e del neopresidente Vittorio di Trapani, Sandro Bennucci presidente della Associazione Stampa Toscana. Al suo fianco il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli.



Della delegazione, fra gli altri, hanno fatto parte anche Beppe Giulietti in rappresentanza dell'Associazione articolo 21, Monica Andolfatto, segretaria del sindacato Veneto. Folta la rappresentanza di giornalisti, composta anche dai pensionati Ungp.



«Giornaliste e giornalisti hanno confermato il loro impegno contro ogni attacco al diritto di cronaca. Questa partecipazione, numerosa e convinta del mondo dell'informazione - è stato affermato da Bennucci, Giulietti, Bartoli e Andolfatto - è solo il primo passo di una lunga marcia verso il 25 aprile, sempre dalla parte di chi si batte per la salvaguardia della Costituzione e della libertà di informare». (Adnkronos)