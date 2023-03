Una manifestazione dei lavoratori Gkn (Foto: Facebook Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn Firenze)

22 Mar 2023

Firenze, il 25 marzo Fnsi e Ast alla manifestazione dei lavoratori ex Gkn «in difesa dei posti di lavoro»

Il sindacato dei giornalisti scenderà in piazza rilanciando «l'appello alla politica e alle forze imprenditoriali perché si ponga fine a un calvario che dura ormai da troppo tempo».

«La Federazione nazionale della Stampa italiana, con il presidente Vittorio di Trapani, e l'Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, aderiscono alla manifestazione degli ex lavoratori Gkn, fissata per sabato 25 marzo a Firenze, per la difesa di oltre 300 posti di lavoro e di una realtà produttiva importantissima da anni bloccata». È quanto si legge su un comunicato stampa diffuso dalla Fnsi.



«Per Fnsi e Ast - prosegue la nota - i diritti di chi vuol lavorare nelle condizioni giuste, previste da leggi e contratti, devono essere difesi fino in fondo».



Il comunicato si chiude fissando l’appuntamento per il 25 marzo: «Il sindacato dei giornalisti, che a dicembre assegnò il premio 'Giornalisti toscani 2022' ai lavoratori ex Gkn, sfilerà al loro fianco e rilancia l'appello alla politica e alle forze imprenditoriali perché si ponga fine a un calvario che dura ormai da troppo tempo».