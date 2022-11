La copertina di "Sergio Lepri. La mia vita da giornalista" (Edizioni All Around)

Fondazione Murialdi, il 10 novembre presentazione del libro 'Sergio Lepri. La mia vita da giornalista'

Appuntamento alle 17 nella sede di via Augusto Valenziani a Roma con, fra gli altri: Luigi Contu, direttore dell'Ansa; Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi; Silvana Mazzocchi, che ha curato il volume edito da All Around, e Stefano Lepri.

Giovedì 10 novembre 2022 alle 17 nella sede della Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi sarà presentato il libro "Sergio Lepri. La mia vita da giornalista", a cura di Silvana Mazzocchi. Con la curatrice del volume interverranno, fra gli altri, Luigi Contu (direttore dell'Ansa), Raffaele Lorusso (segretario generale della Fnsi) e Stefano Lepri.



Sergio Lepri, scomparso all'età di 102 anni il 20 gennaio 2022, è stato per unanime riconoscimento un maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti. Partigiano, difensore della libertà di stampa, maestro di giornalismo e storico direttore dell'agenzia Ansa, ha lasciato un'importante eredità culturale.



Rigoroso e fedele ai principi di obiettività dell'informazione, ma anche moderno e capace di guardare al futuro senza pregiudizi e senza riserve, nel libro-intervista Lepri ripercorre la sua vita e la sua passione per il giornalismo intrecciandole con la storia dell'Italia del XX secolo, dalla Liberazione alla fine del millennio.



In "La mia vita da giornalista" (edizioni All Around, introduzione di Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Murialdi) sono raccolti ricordi e aneddoti di un'esistenza tutta dedicata al giornalismo, a partire dal foglio clandestino L'Opinione durante la Resistenza, passando per la Nazione del Popolo, quotidiano pubblicato dal Comitato di liberazione nazionale toscano, fino all'Ansa che ha diretto dal 1961 al 1990, rendendola una delle agenzie di stampa più prestigiose al mondo.