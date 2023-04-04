Il nuovo sito web della Fondazione Paolo Murialdi

25 Set 2025

Fondazione Paolo Murialdi, online il nuovo sito web

Da giovedì 25 settembre 2025 è disponibile il rinnovato spazio digitale ufficiale, raggiungibile all'indirizzo www.fondazionepaolomurialdi.it.

È online da giovedì 25 settembre 2025 il nuovo sito web ufficiale della Fondazione sul giornalismo italiano intitolata a Paolo Murialdi. Il nuovo spazio digitale è raggiungibile all'indirizzo www.fondazionepaolomurialdi.it.



Caratterizzano il sito web una nuova grafica, nuove sezioni e nuove funzioni. Inoltre, gli utenti troveranno nell'area dedicata ai 'Contatti' il modulo dedicato all'invio di messaggi. Il vecchio sito non è più attivo.



Costituita nel 2015 dai quattro organismi della categoria giornalistica (Fnsi, Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Inpgi e Casagit), la Fondazione Murialdi opera con lo scopo di raccogliere e mettere a disposizione degli studiosi e dei ricercatori tutta la documentazione sulla vita e sulla storia del giornalismo italiano, promuove la ricerca e pubblica studi sul giornalismo, anche mediante l'organizzazione di convegni e dibattiti. (mf)