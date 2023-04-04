CERCA
Il nuovo sito web della Fondazione Paolo Murialdi
Fondazione Murialdi 25 Set 2025

Fondazione Paolo Murialdi, online il nuovo sito web

Da giovedì 25 settembre 2025 è disponibile il rinnovato spazio digitale ufficiale, raggiungibile all'indirizzo www.fondazionepaolomurialdi.it.

È online da giovedì 25 settembre 2025 il nuovo sito web ufficiale della Fondazione sul giornalismo italiano intitolata a Paolo Murialdi. Il nuovo spazio digitale è raggiungibile all'indirizzo www.fondazionepaolomurialdi.it.

Caratterizzano il sito web una nuova grafica, nuove sezioni e nuove funzioni. Inoltre, gli utenti troveranno nell'area dedicata ai 'Contatti' il modulo dedicato all'invio di messaggi. Il vecchio sito non è più attivo.

Costituita nel 2015 dai quattro organismi della categoria giornalistica (Fnsi, Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Inpgi e Casagit), la Fondazione Murialdi opera con lo scopo di raccogliere e mettere a disposizione degli studiosi e dei ricercatori tutta la documentazione sulla vita e sulla storia del giornalismo italiano, promuove la ricerca e pubblica studi sul giornalismo, anche mediante l'organizzazione di convegni e dibattiti. (mf)

@fnsisocial
Fondazione Murialdi
16 Giu 2025
2015 - 2025: la Fondazione Murialdi compie 10 anni e festeggia con un convegno
Fondazione Murialdi
04 Giu 2025
Costante: «Una nuova legge dell'editoria per salvare giornalisti, aziende e democrazia»
Fondazione Murialdi
18 Mar 2025
Giornalisti: sempre più lavoratori autonomi che guadagnano molto meno dei subordinati
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
