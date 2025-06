Un momento della presentazione (Foto: da Facebook Assostampa Puglia)

17 Giu 2025

Formazione e occupazione dei giornalisti, nella sede di Assostampa Puglia presentati due progetti

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alla Formazione, Sebastiano Leo, e il direttore generale di Arpal Puglia, Gianluca Budano.

«Una giornata importante per Assostampa Puglia e per il settore del giornalismo pugliese. Nella nostra sede a Bari oggi abbiamo ospitato l'assessore regionale alla Formazione, Sebastiano Leo, il direttore generale di Arpal Puglia, Gianluca Budano, e la dirigente dell'Unità operativa coordinamento servizi per l'impiego di Arpal, per presentare due progetti di rilievo sul fronte della formazione e dell'occupazione». Lo si legge in una nota diffusa dall’Assostampa Puglia martedì 17 giugno 2025.



Il comunicato prosegue: «Il primo progetto, grazie a un’intesa fra il sindacato dei giornalisti pugliesi e l’Assessorato alla Formazione della Regione Puglia, permetterà di acquisire nuove competenze nel settore digitale. Le aziende editoriali (carta stampata, tv, radio, media digitali e agenzie di stampa) potranno presentare piani per accedere alle risorse dell’Azione 5.6 “Interventi per la formazione continua”, dedicate agli interventi che prevedono l’innalzamento delle competenze per lo sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi. Le imprese editoriali pugliesi potranno accedere ai finanziamenti regionali (pari a 10 milioni di euro) per introdurre o implementare i sistemi editoriali, aprendo alla innovazione tecnologica e alla digitalizzazione».



L’Assostampa pugliese poi sottolinea che «il secondo progetto consiste in un protocollo sottoscritto con l'Arpal per favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro nel settore giornalistico, aggiornando le banche dati degli uffici di collocamento e avviando Job days dedicati al settore. Entrambi i progetti – conclude il sindacato regionale - sono stati messi a punto dal presidente di Assostampa Puglia, Vito Fatiguso, con l'apporto di Raffaele Lorusso, già segretario della Federazione nazionale della Stampa italiana». (anc)