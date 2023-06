La home page di formazionegiornalisti.it

07 Giu 2023

Formazione professionale, il 30 giugno 2023 scade la proroga

Ultimi giorni per mettersi in regola con i crediti mancanti alla scadenza del 31 dicembre 2022. Disponibili i corsi gratuiti on demand proposti dal Cnog e i corsi organizzati dai Consigli regionali.

Ultimi giorni per mettersi in regola con la formazione professionale continua. Scade infatti il 30 giugno 2023 la proroga di sei mesi concessa dal ministero della Giustizia per consentire ai colleghi che ancora non lo avessero fatto di completare l'obbligo formativo, previsto per legge per tutti gli iscritti agli Ordini professionali.



Fino al 30 giugno sono disponibili su www.formazionegiornalisti.it sia i corsi gratuiti on demand proposti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che consentiranno ai giornalisti inadempienti di recuperare i crediti mancanti, relativi al triennio 2020-2022, sia i corsi in presenza o in streaming organizzati dagli Ordini regionali.



I corsi validi per il completamento del triennio formativo 2020-2022 sono visibili solo agli iscritti che non hanno raggiunto il numero di crediti previsti per il precedente triennio. Questi ultimi – contrariamente agli adempienti che vedranno solo la dicitura "Corsi disponibili" – accedendo al loro profilo sulla piattaforma dedicata alla formazione troveranno anche la dicitura "Corsi Disponibili in Proroga".



Selezionando quest'ultima indicazione visualizzeranno i corsi proposti, nelle varie modalità, per ottenere i crediti validi per il precedente triennio. I crediti maturati a conclusione del corso saranno caricati nel completamento del triennio 2020-2022. Per coloro che sono in regola, i crediti verranno calcolati regolarmente per il triennio 2023-2025.