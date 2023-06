Prime pagine della Gazzetta di Mantova (Foto: Twitter @gazzettamantova)

06 Giu 2023

Gedi, dal Gruppo Athesis offerta per l'acquisto della Gazzetta di Mantova

Le parti entrano ora in negoziazioni in esclusiva per lo svolgimento della due diligence. La firma dell'accordo, condizionata al buon esito delle trattative, è prevista entro agosto. I Cdr di Arena e Giornale di Vicenza chiedono un incontro a proprietà e direzione. Sgv: «Al fianco dei colleghi».

Il Gruppo Gedi ha ricevuto dal Gruppo Athesis, gruppo editoriale operante in Veneto e Lombardia, un'offerta finalizzata all'acquisto della testata Gazzetta di Mantova. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l'operazione. Lo comunica una nota di Gedi.



La stipula dell'accordo, condizionata al buon esito delle trattative, si legge, è prevista entro il prossimo mese di agosto, «fermo restando che l'accordo diverrà definitivo al soddisfacimento delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e delle procedure previste dalle vigenti disposizioni».



Come rende noto il Sindacato giornalisti Veneto, i Cdr di Arena e Giornale di Vicenza hanno chiesto alla proprietà e direzione un incontro sulla scelta editoriale di proporre un'offerta per l'acquisto della Gazzetta di Mantova, che avviene in corso dello stato di crisi delle testate Athesis.



«Tale scelta – rileva il Sgv – con ogni probabilità è da collegarsi all'acquisto delle testate nordestine di Gedi dalla newco Nord Est Multimedia guidata da Enrico Marchi, nel cui cda siede anche la presidente di Confindustria Vicenza, fra gli azionisti di peso del Gruppo Athesis. Il Sindacato giornalisti Veneto sarà accanto alle redazioni in tutti i passaggi previsti per il trasferimento di ramo d'azienda».