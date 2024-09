Il programma delle celebrazioni

20 Set 2024

Giancarlo Siani, a Napoli sei eventi a 39 anni dall’assassinio

Il giornalista fu ucciso Napoli dalla criminalità organizzata il 23 settembre 1985. Aveva 26 anni.

In occasione del 39esimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso a 26 anni Napoli dalla criminalità organizzata il 23 settembre 1985, la Fondazione che porta il suo nome lo celebra con delle giornate a lui dedicate.



Questo il programma completo, riportato dal Sindacato Unitario Giornalisti Campania sul suo sito web:



19 Settembre 2024, ore 16:30: “Buon compleanno Giancà” – in occasione del ricordo della nascita di Giancarlo, momento celebrativo nei pressi dello spiazzo antistante la sede de “Il Mattino”, Centro Direzionale di Napoli, Torre Francesco, Isola B5;

22 Settembre 2024, ore 9:00: evento di beach volley denominato “Torneo della Legalità nel nome di Giancarlo Siani e di tutte le vittime innocenti di reato”, presso l’Arenile della Rotonda Diaz del Lungomare di Napoli;

23 Settembre 2024, ore 9:30: deposizione di fiori nei pressi delle Rampe Siani nel Quartiere Vomero di Napoli;

23 Settembre 2024, ore 11:30: inaugurazione della “Sala della Mehari di Giancarlo Siani – Sala della Memoria” a Villa Bruno in Via Cavalli di Bronzo, 22 – San Giorgio a Cremano;

23 Settembre 2024, ore 18:00: celebrazione eucaristica in memoria di Giancarlo nella Chiesa di San Gennaro al Vomero in Via Bernini 55, Napoli;

24 Settembre 2024, ore 10:00: Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso dedicato a Giancarlo, nel Liceo Vico di Napoli in Via Salvator Rosa, 117, frequentato da Giancarlo.