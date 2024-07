I genitori di Mario Paciolla con gli organizzatori dell'iniziativa

11 Lug 2024

Quattro anni senza Mario Paciolla, il 15 luglio commemorazione a Napoli

Appuntamento alle 18 in piazza Municipio per stringersi attorno alla famiglia del cooperante Onu trovato morto in Colombia in circostanze ancora non chiarite e ribadire la vicinanza e il sostegno della società civile nel percorso di ricerca della verità.

Il 15 luglio 2024, a partire dalle 18, si terrà a Napoli, in piazza Municipio, una commemorazione per ricordare i quattro anni dalla morte di Mario Paciolla. L'evento avrà luogo poche settimane dopo la seconda richiesta di archiviazione del caso da parte della procura di Roma, accettando l'ipotesi del suicidio.



Mario Paciolla, cooperante Onu e giornalista, fu trovato morto in circostanze ancora non chiarite il 15 luglio 2020 nel suo appartamento a San Vicente del Caguán, in Colombia. In missione per il monitoraggio del processo di pace con le Farc (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), Mario era impegnato a garantire il rispetto dell'accordo tra queste ultime e il governo colombiano.



I genitori di Mario, Anna e Pino, non accettano la richiesta di archiviazione del caso e, con il loro team legale, continuano a chiedere verità e giustizia e a ribadire che Mario non è morto suicida. Il ragazzo aveva prenotato un biglietto aereo e aveva dichiarato di voler rientrare in Italia. Questo, assieme ad altri elementi, rende per la famiglia e i legali impossibile accettare l'ipotesi del suicidio.



In questo percorso di ricerca della verità e di solidarietà ai familiari, il Collettivo Giustizia per Mario Paciolla, Amnesty International Italia, Federazione nazionale della Stampa italiana e Sindacato unitario giornalisti Campania, Articolo 21, il Festival Imbavagliati e la testata Of Public Interest hanno deciso di organizzare un evento con momenti di riflessione alternati a interventi musicali per stringersi intorno alla famiglia e ribadire tutta la vicinanza della società civile.



All'iniziativa hanno aderito anche Banda Basaglia, Cgil, Coop Sepofà, Fondazione Famiglia di Maria, FreeAssange Napoli, Gridas, Le Tre Ghinee, Mediterranea Saving Humans, Scuola di Pace, Un Ponte Per.



In occasione dell'anniversario è stata anche lanciata una campagna fotografica sui social media con l'hashtag #4annisenzaMario, invitando tutti a condividere immagini e messaggi di solidarietà per ricordare Mario Paciolla e partecipare alla richiesta di verità e giustizia.



E Of Public Interest ha lanciato un'altra iniziativa per promuovere la partecipazione degli illustratori: un #drawthisinyourstyle finalizzato a produrre disegni che raccontano Mario e a condividerli sui social. I disegni verranno raccolti e pubblicati sulla pagina social di @ofpublicinterest in partnership con il Collettivo Giustizia per Mario Paciolla.