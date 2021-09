La foto di Giancarlo Siani in quarta di copertina del libro 'Il lavoro'

22 Set 2021

Giancarlo Siani, incontro alla Camera nel 36° anniversario dell'uccisione

Appuntamento giovedì 23 settembre, alle 18, alla presenza, fra gli altri, del presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti, del segretario del Sugc, Claudio Silvestri, di Isaia Sales, saggista e curatore del libro 'Giancarlo Siani - Il lavoro' (Iod edizioni), che viene presentato durante il convegno. Introduce il presidente Roberto Fico.

In occasione del 36° anniversario dell'uccisione di Giancarlo Siani, giovedì 23 settembre 2021, alle 18, nell'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge un convegno in ricordo del giovane giornalista del Mattino assassinato dai clan malavitosi.



Intervento introduttivo del presidente della Camera, Roberto Fico. Saluti di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania; Claudio Silvestri, segretario del Sindacato unitario giornalisti Campania; don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis.



Prendono successivamente la parola, Isaia Sales, saggista e curatore del libro "Giancarlo Siani - Il lavoro" (Iod edizioni), che viene presentato durante il convegno e che raccoglie 57 articoli e inchieste di Giancarlo Siani sul tema del lavoro e delle lotte sindacali negli anni 1980-85, pubblicati sul Mattino e sulla rivista "Il lavoro nel Sud"; Giuseppe Massafra, segretario confederale della Cgil; Doriana Buonavita, segretaria regionale campana della Cisl; Giovanni Sgambati, segretario regionale della Uil; Carlo Verna, presidente nazionale dell'Ordine de giornalisti; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Federico Monga, direttore del Mattino. Conclusioni del deputato Paolo Siani. Modera Geppino Fiorenza.



L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Ansa)