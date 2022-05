La copertina di 'Giornalisti fra passato e futuro' (edizioni All Aroud)

11 Mag 2022

'Giornalisti fra passato e futuro', l'indagine dell'Ungp al Salone del Libro di Torino il 23 maggio

Il volume, a cura della Fondazione Murialdi, edito da All Around, raccoglie gli esiti del sondaggio proposto dall'organismo di base della Fnsi a colleghe e colleghi pensionati iscritti e non al sindacato. I dati sono stati analizzati dalla professoressa Laura Rizzi dell'Università di Udine.

"Giornalisti fra passato e futuro" è il titolo del volume (a cura della Fondazione sul giornalismo "Paolo Murialdi", edito da All Around) che raccoglie gli esiti del sondaggio proposto dall'Unione nazionale giornalisti pensionati per indagare sul futuro della professione in una fase nella quale il dibattito sulla trasformazione della comunicazione pubblica si è fatto particolarmente acceso e il confronto fra strumenti tradizionali e nuovi media si sviluppa lungo direttrici che mettono a rischio la centralità dei contenuti e compromettono il rispetto delle regole deontologiche.



L'indagine dell'Ungp è stata avviata con la diffusione capillare di un questionario proposto a colleghe e colleghi in quiescenza, iscritti o non iscritti al sindacato. Gli esiti del sondaggio sono esaminati analiticamente dalla professoressa Laura Rizzi del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine. Al volume hanno contribuito il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso e dirigenti nazionali dell'Ungp.



I suggerimenti, le critiche, le proposte dei rispondenti al questionario costituiscono materiali utili all'elaborazione di nuovi progetti, adeguati alla realtà di una categoria in evoluzione, in un'ottica di collaborazione fra le generazioni, tanto più necessaria in una fase che vede i diritti dei lavoratori erosi, il sindacato sotto attacco, il precariato dilagante e una continua emorragia di posti di lavoro.



"Giornalisti fra passato e futuro" sarà presentato al Salone del Libro di Torino (19-23 maggio). La mattina di lunedì 23 maggio i dirigenti dell'Ungp saranno allo stand dell'Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione (Padiglione OVAL n. T78) per illustrare i contenuti del volume e le prospettive di una categoria che, pur nella crisi che attraversa, rivendica una propria autonomia e soggettività sociale. (Da Ungp.it)