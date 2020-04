Associazioni | 06 Apr 2020 CONDIVIDI:

Giornalisti lavoratori autonomi, contributo dalla Regione Campania. Il Sugc: «Attendiamo gli accordi»

Stanziati di 80 milioni anche per i professionisti, che potranno richiedere un sostegno una tantum di 1.000 euro «Appena saranno chiarite procedure e tempi per l'erogazione, l'Assostampa sarà a disposizione, con il proprio sportello e con i propri consulenti, per aiutare i colleghi», spiega il sindacato regionale.

La sede della Regione Campania

Il Piano socio economico della Regione Campania per l'emergenza Coronavirus prevede uno stanziamento di 80 milioni di euro anche per i professionisti, che potranno richiedere un contributo una tantum di 1.000 euro, in aggiunta a quello già stanziato dal governo. Sono stati annunciati accordi con le casse private, per la gestione del finanziamento.



«Il Sindacato unitario giornalisti della Campania – si legge sul sito web dell'Assostampa – esprime apprezzamento per tale misura e auspica a breve una intesa con l'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti. Nel momento in cui saranno chiarite le procedure e i tempi per l'erogazione, la struttura del Sugc sarà a disposizione, con il proprio sportello e con i propri consulenti, per aiutare tutti i giornalisti lavoratori autonomi a compilare le domande».