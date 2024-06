Inpgi, entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi per il 2024

26 Giu 2024

Giornalisti lavoratori autonomi, da effettuare entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi per il 2024

Anche per quest'anno, come di consueto, sono previste riduzioni del 50% dell'importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all'Ordine da meno di 5 anni e del contributo soggettivo per i pensionati.

Attraverso una Circolare diffusa mercoledì 26 giugno 2024 l’Inpgi rende noto che il 31 luglio scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2024. Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale «tutti i giornalisti iscritti all’Inpgi che nel corso dell’anno 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma».



Gli importi da versare sono i seguenti:





Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto Reddito minimo di riferimento 2.488,84 1.244,42 2.488,84 Contributo Soggettivo (12%) 298,66 149,33 149,33 Contributo Integrativo (4%) 99,55 49,78 99,55 Contributo di maternità 18,43 18,43 18,43 Totale contributo minimo 2024 416,64 217,54 267,31



Anche quest'anno, come di consueto, sono previste riduzioni del 50% dell'importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all'Ordine da meno di 5 anni (vale a dire per gli iscritti dopo 31 luglio 2019) e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2024 risultino già pensionati.



Da via Nizza si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2024 svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (per questi ultimi gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente) e che, in tal caso, l'interessato deve necessariamente comunicare all'Inpgi le modalità con cui svolge la professione, utilizzando il modulo 'Dichiarazione di attività'.



Gli iscritti all'Inpgi che alla data del 31 luglio 2024 non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica sono esentati dal versamento del contributo minimo, anche in questo caso previa comunicazione (Modulo: Cessazione attività).



Ulteriori informazioni e indicazioni di dettaglio sui termini e le modalità di pagamento sono reperibili consultando l'apposita Circolare pubblicata sul sito web dell’Inpgi.





Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash