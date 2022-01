L'inaugurazione della panchina per la libertà di stampa nel 2020 con David Sassoli

26 Gen 2022

Giorno della Memoria, la Fnsi in visita al Ghetto di Roma

Appuntamento alle 10.30, nei pressi della panchina per la liberà di stampa inaugurata nel 2020 alla presenza dell'allora presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. Nel pomeriggio incontro in streaming con la Coordinatrice nazionale per la lotta all'antisemitismo, Milena Santerini.

Una delegazione della Federazione nazionale della Stampa italiana, composta dal segretario generale Raffaele Lorusso e dal presidente Giuseppe Giulietti, sarà al Ghetto di Roma, giovedì 27 gennaio 2022, Giorno della Memoria, per ricordare i giornalisti e gli operatori dell'informazione uccisi dalla follia nazifascista.



L'appuntamento è alle 10.30, nei pressi della panchina per la liberà di stampa inaugurata nel 2020 alla presenza dell'allora presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.



Sempre nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, alle 17, dalla sala Walter Tobagi della Fnsi incontro in streaming promosso dall'associazione Articolo21 con la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Milena Santerini, che presenterà la Strategia nazionale elaborata dal gruppo da lei guidato, con un focus in particolare sulle sollecitazione rivolte a chi lavora nel mondo dei media.



Coordinati da Roberto Natale, ne discuteranno il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, il presidente del Cnog, Carlo Bartoli; la presidente della Comunità Ebraica romana, Ruth Dureghello; la portavoce di Articolo21, Elisa Marincola. L'incontro sarà trasmesso sulle pagine Facebook della Fnsi e di Articolo21.