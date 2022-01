Articolo21 in piazza con la Fnsi al presidio per l'informazione e il lavoro del 20 maggio 2021

17 Gen 2022

Articolo21 compie 20 anni e festeggia con un viaggio in nome della libertà, dei diritti, della verità e della giustizia

«Con la memoria di questo lungo e intenso periodo insieme e con ogni singola iniziativa, nazionale e soprattutto locale, intendiamo rilanciare le campagne che abbiamo promosso, condiviso con altre realtà e che continuiamo a rilanciare», anticipa la portavoce Elisa Marincola.

Venti anni e tante cose ancora da dire, strade da percorrere, idee da mettere in circolo e ideali da difendere: l'associazione Articolo 21 entra nella sua età migliore e rilancia i temi che hanno caratterizzato l'attività dal primo giorno. Per questo il compleanno di Articolo21 che sarà, per l'esattezza, il 27 febbraio prossimo, sarà una festa lunga, allargata ai circoli regionali e partecipata da associazioni, enti, università, fondazioni e collaboratori che sono parte di una grande famiglia che marcia nel solco della libertà e del rispetto dell'altro.



«I vent'anni di Articolo21 non saranno un'occasione puramente simbolica – tiene a precisare la portavoce nazionale Elisa Marincola –.

Con la memoria di questo lungo e intenso periodo insieme e con ogni singola iniziativa nazionale e soprattutto locale, intendiamo rilanciare le campagne che abbiamo promosso, condiviso con altre realtà e che continuiamo a rilanciare perché l'emergenza democratica non sembra aver fine in Italia e nel mondo, e l'attuazione dei principi costituzionali richiede ancora un lungo cammino e l'impegno di tutte e tutti noi ancora per molto».



