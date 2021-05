Gist, assemblea nulla. Avviate le procedure per commissariamento e risarcimento danni

14 Mag 2021

Gist, assemblea nulla. Avviate le procedure per commissariamento e risarcimento danni

In merito alle comunicazioni inviate agli iscritti al gruppo di specializzazione su una riunione che avrebbe sancito l'uscita dello stesso Gist dalla Fnsi, si precisa che tale riunione non può essere ritenuta valida. Il sindacato ha dato mandato ai propri legali di avviare ogni azione in sede giudiziaria.

In merito alle comunicazioni inviate agli iscritti al Gist, gruppo di specializzazione della Fnsi, su una fantomatica assemblea che avrebbe sancito l'uscita dello stesso Gist dalla Fnsi si precisa che la riunione è nulla nella forma e nella sostanza sia per le modalità con cui è stata convocata sia per come si è svolta. Pertanto, non può essere ritenuta valida.



La Federazione nazionale della Stampa italiana, oltre ad aver attivato le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento, per quanto accaduto, ha già dato mandato ai propri legali di avviare ogni azione in sede giudiziaria, compresa la richiesta di risarcimento danni nei confronti di chi si è reso responsabile di tali gravi e ripetute violazioni.



Le suddette azioni mirano a tutelare gli interessi di tutti gli iscritti, in particolare dei colleghi iscritti al Gist i quali continueranno a svolgere la propria attività, come previsto dallo Statuto, in pieno raccordo con le rispettive Associazioni regionali di stampa.