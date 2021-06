La home page del sito web della Fondazione intitolata a Paolo Murialdi

21 Giu 2021

Gli archivi della Fondazione Murialdi «fondi di interesse storico particolarmente importante»

Lo ha dichiarato, con delibera del 9 giugno 2021, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, che ha messo in rilievo le funzioni dell'ente nella raccolta, conservazione e fruizione della documentazione sul giornalismo italiano dalla seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni.

Con delibera del 9 giugno 2021 la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio ha dichiarato che «l'insieme organico dei documenti afferenti alle associazioni di categoria prodotti e ricevuti, comunque acquisiti dalla Fondazione di Studi sul Giornalismo italiano "Paolo Murialdi", istituita con atto notarile del 9 febbraio 2015 da quattro enti rappresentativi della categoria dei giornalisti (Casagit, Fnsi, Inpgi e Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), nell'esercizio delle proprie funzioni di ente preposto alla raccolta, alla conservazione e alla fruizione di archivi del giornalismo italiano, rivestono interesse storico particolarmente importante».



Come rileva la Soprintendenza, « i fondi archivistici» in possesso della Fondazione «testimoniano la storia del giornalismo italiano dalla seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni attraverso il punto di vista delle associazioni di categoria e dell'Istituto nazionale di previdenza, soggetti produttori di serie archivistiche tradizionalmente ricche di informazioni come i registri, i verbali, i fascicoli degli iscritti e la corrispondenza».