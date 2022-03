Giornalisti pugliesi in assemblea (Foto: assostampa.it)

31 Mar 2022

Gruppo cronisti di Assostampa Puglia, insediato il Consiglio direttivo e nominati i delegati provinciali

Presidente è Giovanni Longo (Gazzetta del Mezzogiorno), vice Isabella Maselli (Ansa), tesoriere Cristina Ferrigni (Telebari). Eletti anche i colleghi Maurizio Spaccavento (Trm network) e Mauro Denigris (Radio Norba). Designato dall'Associazione di Stampa: Fulvio Totaro (Rai).

A seguito delle votazioni svolte lo scorso 21 marzo, giovedì 31 marzo 2022, si è riunito per l'insediamento il Consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Puglia, il gruppo di specializzazione dei cronisti dell'Associazione della Stampa aderente alla Fnsi.



Presidente è Giovanni Longo (Gazzetta del Mezzogiorno), vice presidente Isabella Maselli (Ansa), tesoriere Cristina Ferrigni (Telebari). Nel direttivo sono stati eletti i colleghi Maurizio Spaccavento (Trm network) e Mauro Denigris (Radio Norba). Designato dall'Assostampa il collega Fulvio Totaro (Rai).



Il presidente del gruppo, nel corso della riunione, ha nominato i delegati provinciali: Matteo Caione (Edicola del Sud) per Lecce; Federica Marangio (freelance) per Brindisi; Aldo Losito (Gazzetta del Mezzogiorno) per la Bat; Pietro Loffredo (Telenorba) per Foggia; Fabio Venere (Gazzetta del Mezzogiorno) per Taranto.