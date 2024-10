La sede Rai di viale Mazzini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

I giornalisti precari Rai in piazza a Roma il 12 novembre

La manifestazione si svolgerà davanti alla sede di Viale Mazzini.

L'Assemblea delle giornaliste e dei giornalisti Rai 'Fase 2' «ringrazia i membri della Commissione di Vigilanza, a partire dalla sua presidente on. Floridia, per aver sottolineato l'urgenza di occuparsi della regolarizzazione contrattuale di chi ogni giorno informa i cittadini senza avere la copertura del contratto giornalistico nazionale. Dopo l'elezione del nuovo cda questo problema per troppo tempo rimandato sta finalmente avendo l'attenzione che merita. Chiediamo che tra le prime azioni del nuovo Consiglio ci sia la riapertura delle trattative».



«In questo rinnovato clima di interesse - si legge in una nota -, abbiamo apprezzato che il sindacato Unirai abbia indetto per il 16 ottobre una manifestazione chiedendo l'assunzione dei colleghi di fase 2, alla quale è importante partecipare perché affronta la questione in modo diretto dopo tanto tempo. Tale manifestazione è stata però convocata senza coinvolgere l'Assemblea dei lavoratori: una procedura che invece è per noi imprescindibile per indire una iniziativa unitaria. E per questo l'Assemblea di fase 2 ha indetto la sua manifestazione unitaria per il 12 novembre, davanti alla sede della Rai di viale Mazzini 14, alle 11».



«Con una sola e semplicissima parola d'ordine - si legge ancora -: chiedere per tutti i giornalisti di fase 2 l'applicazione del contratto Fnsi con l'integrativo Usigrai, quello attualmente vigente per gli altri giornalisti Rai. Il "giusto contratto". Invitiamo dunque a partecipare a questa manifestazione i cdr delle direzioni approfondimento e day time, l'Usigrai, Stampa Romana, l'Fnsi, Unirai e tutti i sindacati di ogni categoria e tendenza politica che decidano di sposare la nostra piattaforma». (Ansa, 11 ottobre 2024)