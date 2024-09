I giornalisti Federica Frangi (Foto: Rai) e Roberto Natale (Foto: ImagoEconomica)

26 Set 2024

Cda Rai: eletti Federica Frangi e Roberto Natale alla Camera, Alessandro Di Majo e Antonio Marano al Senato

Il voto giovedì 26 settembre 2024. Lo stesso giorno il ministro Giancarlo Giorgetti ha proposto alla presidenza del Consiglio dei ministri la nomina a consiglieri di Simona Agnes e Giampaolo Rossi. Completa l'organismo Davide Di Pietro, rappresentante dei lavoratori.

Alessandro Di Majo (indicato da M5S e votato anche da Avs), Federica Frangi (indicata da Fdi e votata da tutto il centrodestra), Roberto Natale (indicato da Avs e votato anche da M5s) e Antonio Marano (indicato dalla Lega e votato da tutto il centrodestra) sono i 4 membri del Cda Rai eletti in parlamento giovedì 26 settembre 2024.



A Montecitorio, per Frangi si sono espressi a favore 174 deputati, mentre per Natale i sì sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3. A Palazzo Madama, 97 senatori hanno votato Marano, 27 hanno dato la propria preferenza a di Majo. Un voto è andato a Ruggero Aricò, due le schede bianche e quattro le nulle. Pd, Iv e Azione non hanno partecipato al voto.



Sempre giovedì 26 settembre, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha proposto alla presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di Simona Agnes e Giampaolo Rossi nell'ambito del Cda della Rai.



Completa il Consiglio Davide Di Pietro, eletto a maggio 2024 in rappresentanza dei lavoratori.



IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Simona Agnes, nata a Roma nel 1967, figlia dello storico direttore generale Rai Biagio Agnes, è laureata in giurisprudenza. In memoria del padre istituisce la Fondazione Biagio Agnes, che cura l'omonimo premio. Nel luglio 2021 è eletta nel cda Rai su indicazione di Forza Italia.

Alessandro Di Majo, romano classe 1968, avvocato, docente universitario, nel luglio 2021 era già stato eletto dal Senato componente del Consiglio di amministrazione della Rai con i voti del Movimento 5 stelle.

Davide Di Pietro, nato a Roma nel 1974, viene assunto in Rai nel 1997 come operatore di ripresa. Svolge attività sindacale come Rsu, dirigente sindacale dello Snater, nel 2011 contribuisce a creare il gruppo Indignerai e poi l'associazione Rai Bene Comune - Indignerai.

Federica Frangi, nata a Roma nel 1973, giornalista professionista dal 2005 attualmente nella redazione cronache del Tg2, è stata consigliera nazionale della Fnsi e presidente dell'Associazione Stampa Romana.

Antonio Marano, 68 anni, laurea in architettura, giornalista pubblicista e manager televisivo, nel '94 viene eletto deputato per la Lega Nord e nominato sottosegretario alle Telecomunicazioni. Già direttore di Rai2, nel Cda di Rai Corporation, presidente di Rai Pubblicità.

Roberto Natale, nato a Roma nel 1958, laurea in filosofia, è giornalista professionista dal 1990. In Rai dal 1988, è stato segretario dell'Usigrai e presidente della Fnsi. Dal 2022 è direttore di Rai per la Sostenibilità – ESG.

Giampaolo Rossi, romano classe 1966, laurea in lettere, è stato presidente di RaiNet, editorialista a il Tempo e Il Giornale, consigliere di Rai Pubblicità. Nel 2018 viene eletto nel cda Rai su indicazione di Fratelli d'Italia. Da maggio 2023 è direttore generale di viale Mazzini.