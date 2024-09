La sede Rai di Cagliari (Foto: google.it/maps)

12 Set 2024

Usigrai e Cdr Tgr Sardegna: «Solidarietà a tecnici e impiegati in sciopero a Cagliari e Sassari»

I rappresentanti sindacali: «Ancora una volta la Rai cerca di oscurare la protesta».

«Ancora una volta la Rai cerca di oscurare lo sciopero di tecnici e impiegati delle sedi di Cagliari e Sassari. Nel tg di ieri, nella notizia in cui si annunciavano possibili cambiamenti della programmazione per uno sciopero, ci è stato impedito di specificare che l'agitazione avrebbe riguardato il personale non giornalistico». Lo denunciano, in un comunicato congiunto diffuso giovedì 12 settembre 2024, il Cdr Tgr Sardegna e il Coordinamento Cdr Tgr di Usigrai.



«Riteniamo – prosegue la nota - che le rivendicazioni delle colleghe e dei colleghi che vanno dalla carenza cronica di organico, alle mancate assunzioni di personale già selezionato, dai trasferimenti allo stallo nella discussione sulla definizione della sede della Sardegna come Centro di Programmazione, non debbano essere ignorate e che i telespettatori e le telespettatrici abbiano il diritto di essere correttamente informati sulle motivazioni che potrebbero non consentirci di mandare in onda i nostri notiziari o di mandarli in forma ridotta».