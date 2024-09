Foto: ImagoEconomica/Fnsi

02 Set 2024

Usigrai: «Mercato sulle nomine, è stallo in Rai. Non più rinviabile una legge di riforma»

Il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico esprime «forte preoccupazione» e annuncia la lettura di un comunicato sindacale durante tg e gr di martedì 3 settembre 2024.

«Sullo stallo nelle nomine del nuovo vertice Rai, l'Usigrai ha chiesto la lettura domani, su tg e gr della Rai, di un comunicato sindacale. È forte la preoccupazione per il modo in cui viene trattata la questione della scelta dei nuovi vertici della Rai, il cui mandato è scaduto ormai da mesi e con l'interim dovuto alle dimissioni della presidente». È quanto si legge in una nota del sindacato dei giornalisti Rai.



Di seguito il testo del comunicato che sarà letto domani (martedì 3 settembre 2024) in onda in tg e gr.



"Il mercato sulle nomine paralizza la Rai. È questo il controllo della politica sull'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo. Finché i partiti di governo non si accordano su come spartirsi i posti in cda e le nomine nelle direzioni, la Rai resta bloccata, con il mandato dei vertici ormai scaduto da mesi, un piano industriale ancora da avviare e, dopo il taglio del canone, con l'incognita delle risorse. Una legge di riforma che liberi la Rai dal controllo di partiti e governo non è più rinviabile. L'Usigrai chiede che il Parlamento si impegni su questo e non sull'ennesima spartizione delle poltrone". (Ansa)