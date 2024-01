Il teatro Massimo di Palermo (Foto: Matthias Süßen CC BY-SA 4.0 via Wikimedia)

31 Gen 2024

I giornalisti siciliani in piazza contro la 'censura di Stato': l'8 febbraio manifestazione a Palermo

Appuntamento alle 11.30 in piazza Verdi, accanto al teatro Massimo. L'iniziativa è promossa nell'ambito dell'appello alla mobilitazione lanciato dalla Fnsi contro le proposte di 'legge bavaglio' in discussione in parlamento.

"No ai nuovi bavagli". I giornalisti siciliani scendono in piazza raccogliendo l'appello della Federazione nazionale della Stampa italiana. Il consiglio regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa è convocato in forma straordinaria in unica convocazione giovedì 8 febbraio 2024 alle 11.30 a Palermo in piazza Verdi (accanto al teatro Massimo) per la manifestazione regionale contro le proposte di "legge bavaglio", in adesione alle iniziative di contrasto e sensibilizzazione della Fnsi.



«Nel corso della manifestazione – anticipa il sindacato regionale – sono previsti, assieme agli interventi del segretario regionale Giuseppe Rizzuto, della segretaria regionale del Gruppo cronisti siciliani Claudia Brunetto e dei consiglieri regionali e segretari provinciali, anche quelli dei direttori dei quotidiani regionali, rappresentanti dei Cdr ed il racconto in prima persona dei cronisti siciliani che hanno subito querele bavaglio o altre forme di compressione del diritto ad informare».