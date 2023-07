Piazza del Popolo a Vittoria (Foto: comunevittoria-rg.it)

17 Lug 2023

Il Comune di Vittoria contro il giornalista Bascietto. Fnsi e Assostampa Sicilia: «Moderare i toni»

Il sindacato invita «ad evitare di esporre il collega a facile bersaglio con il rischio di metterne a rischio l'incolumità»

«In un comunicato stampa del Comune di Vittoria del 12 luglio e nelle pubbliche dichiarazioni in aula durante il Consiglio comunale dello stesso giorno è stata richiamata l'attività del giornalista Giuseppe Bascietto considerato responsabile di aver "diffamato" singoli esponenti della politica locale, il Consiglio comunale e l'intera cittadinanza di Vittoria».



Così la Fnsi e l'Assostampa Siciliana che, in una nota, precisano che «l'attività giornalistica, come qualsivoglia pubblica manifestazione del pensiero, è soggetta ai limiti e alle garanzie fissati dalla legge. L'ordinamento – proseguono – offre diverse forme di tutela che permettono ai singoli soggetti, individuali o collettivi, di tutelare onorabilità e reputazione. Ci sono le sedi deputate per far valere i propri diritti sottoponendo ad una verifica le esternazioni ritenute lesive. Ma è lo stesso ordinamento che tutela la libera manifestazione del pensiero e di critica tanto più se queste sono esercitate nelle forme della professione giornalistica».



«In attesa che l'accertamento della verità dei fatti sia compiuto nelle sedi naturali – concludono Fnsi e Assostampa – invitiamo tutti a moderare i toni e ad evitare di esporre il collega giornalista a facile bersaglio con il rischio di metterne a rischio l'incolumità».