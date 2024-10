La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Ott 2024

'Il Festival di Sanremo tra identità mediatiche e social media': il 13 dicembre corso di formazione in Rai

L'incontro darà diritto a quattro crediti formativi. Tra i relatori previsti anche Carlo Conti e Vincenzo Mollica.

È in programma venerdì 13 dicembre 2024 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Zavoli nella sede Rai di viale Mazzini a Roma, il corso di formazione organizzato in collaborazione con ForMedia ‘Identità mediatiche e social media: Sanremo, fenomeno culturale e sociale?’. Al centro del dibattito ci sarà l’evento più conosciuto del panorama televisivo italiano, con particolare attenzione alle esperienze dei protagonisti, sul palco dell’Ariston come “dietro le quinte”, in sala stampa, da inviati o al desk.



Il convegno, che darà diritto a quattro crediti ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione, sarà moderato dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro. Di seguito l’elenco delle relazioni previste:



Carlo Conti (Autore e conduttore televisivo e radiofonico) – ‘La mia esperienza al Festival, sia sul palco dell’Ariston che nella fase preparatoria’;

Vincenzo Mollica (giornalista) – ‘Ho visto cose… il racconto di una vita al seguito del Festival della Canzone Italiana’;

Paolo Sommaruga (giornalista) – ‘Il Festival vissuto dal Tg: come si racconta l’evento tra dirette, collegamenti, interviste e appuntamenti all’ultimo secondo’;

Marino Bartoletti (giornalista) – ‘Canzoni e ricordi: 74 anni di musica, costume, emozioni, vincitori e sconfitti’;

Fabrizio Casinelli (giornalista) – ‘Sala stampa: la gestione dell’evento dal punto di vista organizzativo, giornalistico ed aziendale’;

Antonella Nesi (giornalista) – ‘Vita da agenzia: i giorni del Festival, il racconto dell’evento, gli scoop, le anticipazioni, gli approfondimenti’;

Claudio Fasulo (vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai) - ‘La costruzione del Festival’.