La sede della Pontificia Università della Santa Croce (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Ott 2024

'La copertura giornalistica delle religioni': il 13 novembre corso alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma

La partecipazione all’incontro che si svolgerà nell’aula magna ‘Giovanni Paolo II’ darà diritto a quattro crediti formativi.

‘La copertura giornalistica delle religioni’: è questo il tema dell’incontro che si terrà presso l'aula magna "Giovanni Paolo II" della Pontificia Università della Santa Croce (piazza di Sant’Apollinare 49, Roma) mercoledì 13 novembre 2024 dalle 9:30 alle 13:30.



Durante il seminario si parlerà dell’importanza di un giornalismo chiamato a conoscere e a trattare le diverse tradizioni e culture religiose presenti nel Paese in modo accurato e articolato. Una riflessione sulla qualità, la quantità, il taglio e il tono della copertura, in particolare, di Ebraismo, Islam, Cristianesimo, Induismo da parte dei principali organi d’informazione e comunicazione. La giornata di studio è promossa dall’Associazione Iscom e dalla Pontificia Università della Santa Croce, con il Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose” e in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Lazio, con l’obiettivo di mettere a confronto voci e prospettive della professione giornalistica, costruire relazioni tra operatori dell’informazione e leader religiosi, favorire una migliore comprensione dell’opinione pubblica del fenomeno religioso.



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti.



Di seguito il programma completo:



I parte

Modera Antonino Piccione, Iscom.



9:30 Indirizzi di saluto:

Marta Brancatisano, Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”;

Davide Dionisi, Inviato speciale del Governo italiano per la promozione della libertà religiosa;

Giuliano Savina, Direttore Ufficio nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, Conferenza Episcopale Italiana.



10:15 La presenza delle tradizioni religiose nei media:

Roberto Cipriani, Emerito di Sociologia, Università Roma Tre;

Giovanni Cubeddu, Direttore editoriale Cinitalia;

Fabio Bolzetta, Presidente Associazione WebCattolici Italiani.



II parte

Modera Rossella Miranda, Coordinatrice Centro studi Medioriente.



11:30 La narrazione della religione nell'era delle piattaforme e delle serie tv:

Luca Bernabei, Amministratore delegato Lux Vide;

Davide Jona Falco, Assessore alla Comunicazione Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;

Zouhir Louassini, Giornalista Rai News.



12:30 I media confessionali in Italia (radio, tv, giornali, siti web):

Svamini Hamsananda Ghiri, Vice Presidente Unione Induista Italiana;

Claudia Caneva, Preside Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”, Pontificia Università Lateranense;

Ahmad Ejaz, Centro Islamico Culturale d'Italia.