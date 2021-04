Sentenze | 01 Apr 2021 CONDIVIDI:

Inpgi: «La natura giornalistica dell'attività prescinde dal contesto nel quale viene svolta»

È giornalistico il lavoro fatto in trasmissioni a carattere informativo, anche non inserite in testate giornalistiche, laddove il lavoratore svolga mansioni quali la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione critica delle notizie. Questo il principio che di recente ha consentito all'Istituto di vincere anche in Cassazione contro un'emittente nazionale.

È attività giornalistica quella che si svolge in trasmissioni a carattere propriamente informativo, ancorché non inserite in radio/telegiornali o comunque testate giornalistiche, laddove il lavoratore svolga mansioni intrinsecamente giornalistiche quali la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione critica delle notizie con l'apporto creativo costituito dal personale contributo di pensiero e valutazione. Questo il principio che ha consentito all'Inpgi, rende noto la Cassa, di ottenere in ben tre gradi di giudizio sentenze sempre favorevoli nei confronti di un'emittente nazionale e recentemente giunto a conclusione con la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione.



«Le testimonianze raccolte dagli ispettori dell'Istituto e confermate nei diversi gradi di giudizio – spiegano da via Nizza – hanno consentito il recupero della contribuzione per quattro giornalisti formalmente inquadrati come programmisti registi in quanto, come si legge nella sentenza d'appello confermata dalla Suprema corte, 'partecipavano alle riunioni di redazione per l'impostazione del programma, raccoglievano notizie ed informazioni sul servizio loro assegnato, facevano i sopralluoghi necessari per la raccolta della documentazione e la ricognizione delle fonti, indicavano alla troupe cosa riprendere, intervistavano le persone ideando le domanda assieme ai conduttori, selezionavano le immagini per il montaggio, scrivevano i testi ed effettuavano collegamenti esterni in diretta'».





Credit foto: Vlad Vasnetsov da Pixabay