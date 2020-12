Authority | 22 Dic 2020 CONDIVIDI:

Inpgi, Lasorella: «L'autonomia dei giornalisti tutelata anche da un sistema retributivo e previdenziale solido»

Il presidente dell'Agcom, si legge in una nota, è vicino «a chi chiede di valutare con urgenza, responsabilità e trasparenza ogni soluzione equa» per risolvere i problemi dell'Istituto.

Il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella (Foto: corriere.it)

«L'autonomia dei giornalisti italiani, elemento essenziale per il pluralismo e l'attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, è anche tutelata da un sistema retributivo e previdenziale solido e stabile nel tempo. Per questo motivo il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, è vicino a chi chiede di valutare con urgenza, responsabilità e trasparenza ogni soluzione equa per risolvere i problemi dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani». È quanto si legge in un comunicato stampa dell'Agcom.