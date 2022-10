La sede dell'Inpgi a Roma

21 Ott 2022

Inpgi, liquidata la seconda tranche del bonus per i giornalisti lavoratori autonomi

Pagate le indennità di sostegno al potere d'acquisto riferite alle domande presentate dal 3 ottobre al 10 ottobre 2022. Sono 530 i nuovi beneficiari. I primi pagamenti, relativi a circa 4.600 istanze pervenute, erano stati erogati già nei giorni scorsi.

Liquidata anche la seconda tranche del "bonus 200 euro" per i giornalisti lavoratori autonomi. A seguito dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro sulle modalità di monitoraggio e rendicontazione dei flussi finanziari – si legge su InpgiNotizie.it – giovedì 20 ottobre 2022 «l'Inpgi ha provveduto al pagamento delle indennità di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi riferite alle domande presentate dalle ore 12 del 3 ottobre alle 12 del 10 ottobre, in favore di 530 beneficiari».



L'Inpgi ricorda, poi, che possono beneficiare dell'indennità in questione, nella misura di 200 euro "una tantum", i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all'Inpgi che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:



- fossero già iscritti all'Ente, con partita Iva attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;

- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall'anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.



Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.



Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d'imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20mila euro annui, è prevista una maggiorazione dell'importo del bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.