Inpgi, Marina Macelloni riconfermata presidente. Vicepresidenti Giuseppe Gulletta e Fabrizio Carotti

«Ho sempre pensato che l'Istituto debba continuare ad essere un pilastro della nostra vita professionale e un punto di riferimento per i colleghi. Farò tutto il possibile perché questo avvenga e sono certa di poter contare sulla collaborazione di tutti», ha dichiarato Macelloni.

Marina Macelloni è stata riconfermata presidente dell'Inpgi per il quadriennio 2020-2024. Ha ottenuto 11 voti su 14 votanti da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, riunito mercoledì 8 luglio nella sede legale di via Nizza, a Roma.



Macelloni, 58 anni, milanese, redattore capo del quotidiano economico il Sole 24 ore, ha ringraziato il Consiglio di amministrazione per la fiducia e ha voluto ricordare la grande sfida che l'Inpgi dovrà affrontare nei prossimi mesi, quella dell'allargamento della platea contributiva. «Ho sempre pensato – ha detto – che l'Inpgi debba continuare ad essere un pilastro della nostra vita professionale e un punto di riferimento per tutti i colleghi. Farò tutto il possibile perché questo avvenga e sono certa di poter contare sulla collaborazione di tutti».



Giuseppe Gulletta, 73 anni, giornalista pensionato, è stato riconfermato vice presidente vicario dell'Istituto per il quadriennio 2020-2024, avendo ricevuto 11 voti sui 14 votanti.



Fabrizio Carotti è stato contemporaneamente eletto all'unanimità vice presidente in rappresentanza della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) con 14 voti. Direttore generale della Fieg, 56 anni, Carotti torna a ricoprire l'incarico già assunto nell'ultimo quadriennio.