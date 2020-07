Inpgi | 30 Lug 2020 CONDIVIDI:

Inpgi, nominati i fiduciari regionali e le nuove Commissioni

Accorpati gli organismi consultivi 'Assegnazione Alloggi e Affitto Immobili', 'Acquisti e dismissione Immobili' e 'Appalti' in un'unica Commissione 'Immobili e Appalti'. La composizione deliberata all'unanimità dal Cda.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ingpi ha deliberato oggi, 30 luglio, all'unanimità, la composizione delle nuove Commissioni consultive che per Statuto affiancheranno i lavori dello stesso Consiglio per i prossimi quattro anni. «Il numero delle Commissioni – spiega una nota dell'Istituto – è stato ridotto da 10 a 8, a seguito dell'accorpamento delle commissioni "Assegnazione Alloggi e Affitto Immobili", "Acquisti e dismissione Immobili" e "Appalti" in un'unica Commissione denominata "Immobili e Appalti"».



Nella stessa riunione, il Consiglio di amministrazione ha inoltre deciso la nuova squadra di Fiduciari degli Uffici di corrispondenza Inpgi presenti nelle venti Circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale.



Di seguito i nuovi Fiduciari regionali:

Piemonte: Giovanni Armand-Pilon;

Valle D'Aosta: Benoit Girod;

Lombardia: Daniela Dirceo;

Veneto: Massimo Zennaro;

Trentino Alto Adige: Gianfranco Piccoli;

Friuli Venezia Giulia: Andrea Bulgarelli;

Liguria: Luca Di Francescantonio;

Emilia Romagna: Gianluca Zurlini;

Marche: Rosalba Emiliozzi;

Toscana: Olga Mugnaini;

Umbria: Sergio Casagrande;

Abruzzo: Antimo Amore;

Lazio: Andrea Rustichelli;

Campania: Antonella Monaco;

Calabra: Carlo Maria Parisi;

Puglia: Pietro Ricci;

Basilicata: Gianluca Boezio;

Sicilia: Francesco Nuccio;

Sardegna: Pier Sandro Pillonca;

Molise: Machaela Marcaccio.



Queste le nuove Commissione consultive per il quadriennio 2020-2024:



Commissione Immobili e Appalti

Presidente: Benoit Girod.

Vice presidenti: Antimo Amore, Giovanna Carla Rondinelli.

Componenti: Francesca Altieri, Luca Di Francescantonio, Massimo Arturo Alberizzi, Stefano Gallizzi (esperto), Sergio Casagrande, Donato Sinigaglia, Simona Coppa (esperto).



Commissione Occupazione

Presidente: Gabriella Piroli.

Vice presidente: Giovanni Armand-Pilon.

Componenti: Gianluca Zurlini, Monica Forni (esperto), Andrea Montanari, Andrea Bulgarelli.



Commissione Previdenza

Presidente: Antonella Baccaro.

Vice presidente: Francesco Nuccio.

Componente giornalista: Rosalba Emiliozzi.

Componenti Fieg: Alessandro Villani e Fabrizio Di Rosario.

Rappresentante ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Mauro Marè.



Commissione contributi e vigilanza

Presidente: Guido Franklin Besana.

Vice presidente: Antonella Monaco.

Componente giornalista: Giulia Cananzi.

Componenti Fieg: Giorgio Mantelli e Stefano Scarpino.

Rappresentante presidenza del Consiglio dei ministri: Antonio Funiciello.



Commissione Mutui, Prestiti e Prestazioni Integrative

Presidente: Michele Peragine.

Vice presidente: Gianpaolo Boetti.

Componenti: Pier Sandro Pillonca, Raffaella Salamina, Gianfranco Piccoli, Paolo Trombin.



Commissione Finanza, Bilancio, Programmazione e Investimenti

Presidente: Goffredo De Marchis.

Vice presidente: Marco Girella.

Componenti: Andrea Cremonesi, Nicola Alessio Borzi, Dino Pesole (esperto), Orazio Raffa.



Commissione Personale, Contratto e Informatica

Presidente: Antonello Capone.

Vice presidente: Olga Mugnaini.

Componenti: Pietro Treccagnoli, Stefania Di Mitro, Vincenzo Lombardo, Alfonso Pirozzi.



Commissione Statuto e Regolamento

Presidente: Marina Macelloni.

Vice presidente: Silvia Garambois.

Componenti: Paola Cascella, Marina Cosi, Simona Poli, Ezio Ercole.