Inpgi2, entro il 2 novembre le domande per l'esonero contributivo

27 Ott 2021

Nel comunicare la data entro cui saranno considerate prodotte in tempo utile le richieste di accesso al beneficio, il ministero del Lavoro ha precisato che la misura riguarda anche il contributo di maternità, «che pertanto sarà considerato dagli uffici nella fase istruttoria delle domande», spiega l'Istituto.

In merito all’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti dalla legge 178/2020, ad integrazione delle informazioni già fornite, l’Inpgi comunica che l’Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che saranno considerate prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il giorno 2 novembre 2021, primo giorno feriale successivo alla scadenza prevista (31 ottobre 2021), che cade di giorno festivo.



Il ministero ha, inoltre, rettificato il precedente orientamento, precisando che il beneficio dell’esonero contributivo riguarda anche il contributo di maternità, che pertanto sarà considerato dagli uffici nella fase istruttoria delle domande. (Da: inpginotizie.it)



Credit foto: Alejandro Escamilla via Unsplash