La sede dell'Inpgi (Foto: Ansa)

11 Mag 2022

La pensione dei giornalisti, ecco come cambia la quattordicesima

Poiché l'Inps effettua il pagamento della prestazione annua in tredici mensilità, nel prossimo mese di giugno 2022 l'Inpgi procederà a rideterminare il rateo mensile suddividendo l'importo annuo in tredici mensilità anziché in quattordici. Un esempio di calcolo.

Come noto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio per il 2022, a decorrere dalla mensilità di luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi è trasferita, limitatamente alla Gestione sostitutiva dell'Ago, all'Inps. Da tale data, i trattamenti pensionistici saranno erogati dall'Inps.



Lo ricorda l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani che, in una nota pubblicata sul blog InpgiNotizie.it, spiega: «Poiché l'Inps effettua il pagamento della pensione annua in tredici mensilità, nel prossimo mese di giugno 2022 l'Inpgi procederà a rideterminare il rateo mensile di pensione suddividendo l'importo annuo in tredici mensilità anziché in quattordici».



Per effetto di tale ricalcolo, prosegue l'Inpgi, «la pensione mensile risulterà più elevata. Pertanto, sulla mensilità di giugno saranno liquidati gli arretrati – della pensione calcolata in 13 mensilità anziché in 14 – maturati da gennaio a maggio».



Sul blog l'Istituto propone un esempio di quel che accadrà ad un trattamento di pensione di 65 mila euro lordi annui. Lo riproponiamo di seguito.