Urbano Cairo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Lug 2025

La7, Cairo: «La raccolta pubblicitaria è cresciuta del 5% nel primo semestre del 2025»

I risultati brillanti dell’emittente erano stati anticipati il 1° luglio dal Cdr in una conferenza stampa nella sede della Fnsi, durante la quale erano state evidenziate le difficoltà dei giornalisti.

La raccolta pubblicitaria di La7 «ha un andamento positivo, La7 sta facendo un buon incremento di raccolta per quanto riguarda il primo semestre, siamo intorno al 5%, quindi direi che funziona un po' di più». Queste le dichiarazioni di Urbano Cairo, riportate dall’agenzia Ansa, in occasione della presentazione dei palinsesti autunnali dell'emittente svoltasi giovedì 3 luglio 2025.



Cairo ha aggiunto: «Stiamo crescendo anche per quel che riguarda la parte online, la parte anche dei quotidiani, hanno avuto certamente dei buoni risultati, quindi direi – ha concluso l’editore di La7 e di Rcs MediaGroup - che siamo soddisfatti e poi in un mercato che non è che sia un mercato scintillante, però sicuramente è un mercato che sta premiando la qualità dei mezzi che noi abbiamo, sia il mezzo televisivo che i quotidiani piuttosto che l'online, la qualità del target viene sicuramente premiata».



I risultati brillanti dell’emittente televisiva erano stati anticipati dal Cdr di La7 nel corso di una conferenza stampa nella sede della Fnsi martedì 1° luglio, durante la quale i rappresentanti sindacali avevano evidenziato le difficoltà dei giornalisti. «La7 - ha detto Stefano Ferrante, membro del Comitato di redazione e segretario dell'Associazione Stampa Romana - è un'azienda che ottiene grandi risultati di pubblico ed economici, ma non redistribuisce gli introiti ai giornalisti delle redazioni e dei programmi. Chiediamo un piano di sviluppo con un orizzonte nuovo, che consenta alla redazione di lavorare con soddisfazione». (anc)