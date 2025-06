Stefano Valore (Foto: www.dire.it)

31 Mag 2025

L'editore della Dire Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche Roma

L'annuncio a distanza di poche settimane da una serie di scioperi proclamati a marzo 2025 dai giornalisti dell'agenzia di stampa per ottenere il pagamento di due stipendi arretrati.

Il Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale, nel settore da oltre 40 anni, con stabilimento a Guidonia (Roma).



La notizia viene riportata anche sul sito web dell'agenzia Dire, venerdì 30 maggio 2025, corredata dalle dichiarazioni dell'editore che si dice «orgoglioso» della new entry e afferma che «grazie a questa acquisizione il Gruppo SiliconDev e l'agenzia di stampa nazionale Dire si rafforzano nel settore dell'editoria».



L'annuncio dell'acquisizione arriva a distanza di poche settimane da una serie di scioperi proclamati a marzo dai giornalisti dell'agenzia per ottenere dall'azienda e dall'editore il pagamento di due stipendi arretrati, «che arrivano a quasi tre nel caso degli ex sospesi di gennaio 2024», come ricordava la redazione il 24 marzo 2025 anticipando il quarto giorno di sciopero in un mese.