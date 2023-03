Alcune copertine di Left

28 Feb 2023

Left, Stampa Romana: «Licenziato il fiduciario di redazione, solidarietà a Federico Tulli»

Il provvedimento adottato dall'azienda «per una collaborazione iniziata da sei anni e scoperta dall’editore oggi. Incredibile perché tutto era avvenuto alla luce del sole», denuncia il sindacato regionale.

«Licenziato per una collaborazione iniziata da sei anni e scoperta dall’editore oggi. Strano che lo stesso editore Matteo Fago, editore di Left, fosse stato avvisato dal collega Federico Tulli, storica firma di Left sin dalla sua fondazione nel 2006, di questa come di altre collaborazioni e che anzi quelle collaborazioni potessero essere utili come ritorno di immagine positiva per Left, il mensile edito da Fago». Lo denuncia l’Associazione Stampa Romana attraverso un comunicato apparso sul anche suo sito web.



«Una storia quella che vi raccontiamo - continua la nota - iniziata con un procedimento disciplinare e chiusa con il licenziamento, incredibile e paradossale. Incredibile perché tutto era ed è avvenuto alla luce del sole. Peraltro la collaborazione si era chiusa un anno fa. Paradossale perché si licenzia il collega all’interno di una testata che avrebbe la sinistra come punto di riferimento e si licenzia il collega fiduciario di redazione».



Stampa Romana conclude schierandosi al fianco di Tulli: «Evidentemente c’è la volontà di Fago di far diventare Left altro da quello che è andato e va in edicola negli ultimi anni, una testata sottoposta negli ultimi anni a una pesante ristrutturazione con la trasformazione del settimanale in mensile, e il sindacato nelle sue varie articolazioni era ed è un intralcio. Stampa Romana esprime solidarietà al collega Tulli pronto ad affiancarlo in tutte le sedi per la difesa dei suoi legittimi diritti».