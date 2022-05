Un momento dell'inaugurazione della panchina dedicata a David Sassoli Un momento dell'inaugurazione della panchina dedicata a David Sassoli Un momento dell'inaugurazione della panchina dedicata a David Sassoli Un momento dell'inaugurazione della panchina dedicata a David Sassoli

04 Mag 2022

Libertà di stampa, a Roma una panchina dedicata a David Sassoli

I presidenti del Municipio VIII e della Fnsi, insieme ai rappresentanti del Comune e della Regione, hanno ricordano il giornalista e politico, compianto presidente del Parlamento Ue, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa.

La Giornata mondiale della libertà di stampa 2022 è stata anche l'occasione per rendere omaggio a David Sassoli: al compianto presidente del Parlamento Ue, martedì 3 maggio, in via del Campo Boario (Porta San Paolo) a Roma, è stata dedicata una "panchina della libertà di stampa". Organizzata anche una tavola rotonda cui hanno partecipato, fra gli altri, il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, delegato dal sindaco Roberto Gualtieri a rappresentare il Comune di Roma, la consigliera Marta Leonori per la Regione Lazio, il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti, l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio.



«La giornata mondiale della libertà di stampa – le parole del presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – è stata l'occasione per ricordare Sassoli, giornalista, uomo delle istituzioni e convinto difensore dei valori di uguaglianza e libertà, con due appuntamenti nel nostro territorio. Inaugurata una panchina dedicata a David e successivamente fatta una tavola rotonda, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti politici e dei giornalisti per riflettere sull'importanza dei principi a tutela dell'articolo 21 e di informazione, del pluralismo e dell'indipendenza dei media ancora incredibilmente minacciati in Europa in questi anni funestamente attraversati da una guerra e da una pandemia».