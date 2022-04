La locandina dell'evento (particolare)

21 Apr 2022

Media education, il 22 aprile evento del Corecom Lazio su contrasto alle parole d'odio e fake news

Dopo i saluti istituzionali della presidente del Comitato regionale, Maria Cristina Cafini, previsti gli interventi del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; del presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo e di Emiliano Farascioni della Polizia postale. Coordina i lavori l'avvocata Iside Castagnola.

Venerdì 22 aprile 2022 nuovo appuntamento del Corecom Lazio in tema di Media education dedicato al contrasto alle parole d'odio e alle fake news. L'incontro, promosso in collaborazione con Polizia postale e delle comunicazioni e Consiglio regionale del Lazio, si svolgerà online con la partecipazione degli studenti delle scuole della regione.



Dopo i saluti istituzionali della presidente del Corecom, Maria Cristina Cafini, sono in programma gli interventi del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti; del presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo e di Emiliano Farascioni della Polizia postale. Coordina i lavori Iside Castagnola, componente del Corecom. A seguire spazio al confronto con gli studenti.