La sede della Fondazione Murialdi

27 Mag 2025

'Meriti, limiti e prospettive della legge sull'editoria', il 4 giugno seminario in Fondazione Murialdi

Appuntamento dalle 9.30 nella sede di via Nizza 35, a Roma. Fra gli interventi previsti anche quello della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante.

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Giovanni Spadolini, giornalista e statista, la Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia organizzano una giornata di studio sul tema 'Meriti, limiti e prospettive della legge del 1981 sull'editoria'.



«La legge sull'editoria, che realizzava un preciso impegno costituzionale a garanzia del pluralismo dell'informazione e della trasparenza proprietaria, fu approvata dal Parlamento il 5 agosto del 1981, presidente del consiglio Giovanni Spadolini», ricordano i promotori.



L'appuntamento è per mercoledì 4 giugno 2025, dalle 9.30, nella sede della Fondazione Murialdi, in via Nizza 35, a Roma. Obiettivo dell'incontro: riflettere, a tanti anni di distanza dalla sua entrata in vigore, sulla necessità di una rivisitazione della legge, alla luce del mutato quadro del panorama informativo italiano.



Presiede l'incontro Stefano Folli, giornalista e presidente dell'associazione Amici della Fondazione Spadolini Nuova Antologia.



Dopo i saluti di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e Giampiero Spirito, presidente della Fondazione Murialdi, sono previsti gli interventi di Alberto Ferrigolo (Comitato scientifico Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi), Giovanni Pascuzzi (consigliere di Stato), Andrea Simoncini (costituzionalista, Università di Firenze), Andrea Riffeser Monti (presidente della Fieg, Federazione italiana editori giornali) e Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi. (mf)